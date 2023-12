Atelier numérique : France Connect Place Dupleix Châtellerault, 1 décembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Les conseillers numériques de Grand Châtellerault interviendront à la médiathèque pour vous informer et vous former sur FranceConnect, le service qui permet de s’identifier facilement sur les sites administratifs en ligne..

2024-02-14 fin : 2024-02-14 15:30:00. .

Place Dupleix

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Grand Châtellerault?s digital advisors will be on hand at the media library to provide information and training on FranceConnect, the service that enables you to identify yourself easily on online administrative sites.

Los asesores digitales del Grand Châtellerault estarán presentes en la biblioteca multimedia para proporcionar información y formación sobre FranceConnect, el servicio que facilita la identificación en los sitios administrativos en línea.

Die digitalen Berater von Grand Châtellerault werden in der Mediathek auftreten, um Sie über FranceConnect zu informieren und zu schulen. FranceConnect ist ein Dienst, der es Ihnen ermöglicht, sich problemlos auf Online-Behördenseiten anzumelden.

Mise à jour le 2023-11-27 par ACAP