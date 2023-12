« Cendrillon » : théâtre Place Dupleix Châtellerault, 1 décembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Cette pièce, à destination des adolescents et des adultes, est une réécriture du conte. À la mort de sa mère, une très jeune fille se fait la promesse de ne jamais cesser de penser à elle plus de cinq minutes… Elle suit son père dans une maison de verre où les attend une nouvelle famille. Cette Cendrillon nous parle du deuil, du désir de vivre, du pouvoir de l’imagination et des mensonges des adultes.

Après un travail de plusieurs mois avec la comédienne et metteure en scène, les élèves de terminale, option théâtre du Lycée Berthelot vous en proposent une adaptation de 45 minutes dans la médiathèque..

2024-01-24 fin : 2024-01-24 19:15:00. .

Place Dupleix

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



This play, for teenagers and adults alike, is a retelling of the tale. When her mother dies, a very young girl makes a promise to herself never to stop thinking about her for more than five minutes… She follows her father to a glass house where a new family awaits. This Cinderella is about grief, the desire to live, the power of imagination and the lies of adults.

After several months’ work with the actress and director, the Lycée Berthelot?s final-year drama students will present a 45-minute adaptation in the media library.

Esta obra, dirigida a adolescentes y adultos, es una nueva versión del cuento. Cuando muere su madre, una niña se promete a sí misma no dejar de pensar en ella más de cinco minutos… Sigue a su padre a una casa de cristal donde le espera una nueva familia. Esta Cenicienta trata sobre el dolor, el deseo de vivir, el poder de la imaginación y las mentiras de los adultos.

Tras varios meses de trabajo con la actriz y la directora, los alumnos del último curso de arte dramático del Lycée Berthelot representarán una adaptación de 45 minutos en la biblioteca multimedia.

Dieses Stück, das sich an Jugendliche und Erwachsene richtet, ist eine Neufassung des Märchens. Nach dem Tod ihrer Mutter gibt sich ein sehr junges Mädchen das Versprechen, nie länger als fünf Minuten nicht an sie zu denken… Sie folgt ihrem Vater in ein Glashaus, wo eine neue Familie auf sie wartet. Dieses Aschenputtel erzählt uns von der Trauer, dem Wunsch zu leben, der Macht der Fantasie und den Lügen der Erwachsenen.

Nach einer mehrmonatigen Arbeit mit der Schauspielerin und Regisseurin bieten Ihnen die Schüler der Abschlussklasse, Option Theater des Lycée Berthelot eine 45-minütige Adaption des Stücks in der Mediathek an.

Mise à jour le 2023-11-27 par ACAP