Christmas songs Place Dupleix Châtellerault, 16 décembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

A l’approche des fêtes, venez découvrir le duo Bassoukou Swing (voix, contrebasse et ukulélé) qui revisite des chansons de Noël issues du répertoire jazz américain. Entre 2 chansons, embarquez dans des histoires pour rêver avec vos enfants !

Tout public à partir de 4 ans. Sur inscription..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 18:45:00. .

Place Dupleix

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



As the festive season approaches, come and discover the Bassoukou Swing duo (vocals, double bass and ukulele) as they revisit Christmas songs from the American jazz repertoire. Between 2 songs, take your children on a dreamy journey of storytelling!

All ages 4 and up. Registration required.

Ahora que se acercan las fiestas, venga a descubrir al dúo Bassoukou Swing (voz, contrabajo y ukelele), que repasa las canciones navideñas del repertorio de jazz americano. Entre canción y canción, ¡lleve a sus hijos a un viaje de ensueño a través de los cuentos!

A partir de 4 años. Inscripción obligatoria.

Entdecken Sie das Duo Bassoukou Swing (Gesang, Kontrabass und Ukulele), das Weihnachtslieder aus dem Repertoire des amerikanischen Jazz neu interpretiert. Zwischen zwei Liedern können Sie sich auf Geschichten einlassen, um mit Ihren Kindern zu träumen!

Für alle ab 4 Jahren. Mit Anmeldung.

