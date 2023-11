Tapatoulu fait son cirque Place Dupleix Châtellerault, 2 décembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Des lectures accompagnées d’acrobaties des élèves de l’Ecole Nationale de Cirque, dans le cadre du festival des Insouciants.

Tout public à partir de 4 ans. Sur inscription..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 12:00:00. .

Place Dupleix

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Readings accompanied by acrobatics by students from the Ecole Nationale de Cirque, as part of the Insouciants festival.

For all ages 4 and up. Registration required.

Lecturas acompañadas de acrobacias a cargo de alumnos de la Escuela Nacional de Circo, en el marco del festival Insouciants.

A partir de 4 años. Inscripción obligatoria.

Lesungen mit akrobatischen Einlagen von Schülern der Ecole Nationale de Cirque im Rahmen des Festivals Les Insouciants.

Für alle ab 4 Jahren. Auf Anmeldung.

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP