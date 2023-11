Enchère d’improvisations Place Dupleix Châtellerault, 18 novembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Des comédiens, un présentateur et vous, le public. Lancez un mot, les comédiens improviseront à tour de rôle. Choisissez l’improvisation la plus réussie et la suite du spectacle !

Par LUDI, Ligue Universitaire d’Improvisation Théâtrale de Poitiers

Tout public à partir de 14 ans – sur inscription..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 18:15:00. .

Place Dupleix

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Actors, a presenter and you, the audience. Throw out a word, and the actors take turns improvising. Choose the most successful improvisation and the rest is history!

By LUDI, Ligue Universitaire d’Improvisation Théâtrale de Poitiers

All ages 14 and up – registration required.

Comediantes, un presentador y usted, el público. Lanza una palabra y los cómicos improvisan por turnos. Elija la improvisación más lograda y ¡el resto es historia!

Por LUDI, Ligue Universitaire d’Improvisation Théâtrale de Poitiers

Abierto al público a partir de 14 años – inscripción obligatoria.

Schauspieler, ein Moderator und Sie, das Publikum. Werfen Sie ein Wort in die Runde und die Schauspieler improvisieren abwechselnd. Wählen Sie die erfolgreichste Improvisation und die Fortsetzung der Show!

Von LUDI, Ligue Universitaire d’Improvisation Théâtrale de Poitiers (Universitäre Liga für Theaterimprovisation)

Für alle ab 14 Jahren – auf Anmeldung.

