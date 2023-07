ROCK SESSION Place Dupetit Thouars Saumur, 21 juillet 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Une soirée pleine de rage et de répondant, à l’image du rock militant héritier du No Future, du rock qui prend aux tripes : voici la promesse de la Rock Session..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 23:00:00. .

Place Dupetit Thouars

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



An evening full of rage and response, in the image of the militant rock inherited from No Future, rock that takes the guts: this is the promise of the Rock Session.

Una velada llena de rabia y contestación, a imagen del rock militante heredado de No Future, rock que va directo a las tripas: esa es la promesa de la Rock Session.

Die Rock Session verspricht einen Abend voller Wut und Entschlossenheit, ganz im Sinne des militanten Rocks, der das Erbe von No Future antritt, Rock, der unter die Haut geht.

