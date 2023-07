[Marché nocturne] Place Duparchy Petit-Caux, 14 juillet 2023, Petit-Caux.

Petit-Caux,Seine-Maritime

Venez passer un moment convivial entre amis ou en famille au marché nocturne de Saint-Martin-en-Campagne ! Au programme : produits du terroir, idées cadeaux, mais aussi concerts et de quoi boire un verre et se restaurer le tout avec une vue imprenable sur la mer et les falaises !

Une conseillère en séjour de l’Office est aussi présente pour vous prodiguer toutes les bonnes idées pour profiter pleinement de votre séjour dans la région dieppoise..

2023-07-14 18:00:00 fin : 2023-07-14 21:30:00. .

Place Duparchy

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie



Come and spend a convivial moment with friends and family at the Saint-Martin-en-Campagne night market! On the program: local produce, gift ideas, live music and food and drink, all with a breathtaking view of the sea and cliffs!

A tourist advisor from the Office is also on hand to give you all the tips you need to make the most of your stay in the Dieppe region.

Venga a pasar un rato agradable con amigos y familiares en el mercado nocturno de Saint-Martin-en-Campagne En el programa: productos locales, ideas para regalos, música en directo y mucha comida y bebida, ¡todo ello con unas vistas impresionantes del mar y los acantilados!

Además, un consejero turístico de la Oficina le dará todos los consejos necesarios para aprovechar al máximo su estancia en la región de Dieppe.

Verbringen Sie einen geselligen Moment mit Freunden oder der Familie auf dem Nachtmarkt von Saint-Martin-en-Campagne! Auf dem Programm stehen regionale Produkte, Geschenkideen, aber auch Konzerte, Getränke und Essen – und das alles bei einem atemberaubenden Blick auf das Meer und die Klippen!

Eine Reiseberaterin des Office en séjour ist ebenfalls anwesend, um Ihnen alle guten Ideen zu vermitteln, damit Sie Ihren Aufenthalt in der Region Dieppe voll und ganz genießen können.

Mise à jour le 2023-07-07 par Normandie Tourisme / Attitude Manche