Gironde Animation cuisine et Atelier vélo place Dulong Floirac, 29 septembre 2023, Floirac. Animation cuisine et Atelier vélo Vendredi 29 septembre, 15h00 place Dulong Tout public 15h délocalisation de l’atelier mobile de Maison Itinérante du Vélo.

A partir de 16h : collation offerte par la mairie et le collectif Danielle Mitterrand, Atelier cuisine sucrée animée par VRAC. place Dulong place Dulong 33270 floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T15:00:00+02:00 – 2023-09-29T18:30:00+02:00

