Vélos en Fleurs Place Dufau Biscarrosse, 7 avril 2024, Biscarrosse.

Biscarrosse Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07

fin : 2024-04-07

L’Association des commerçants de Biscarrosse Plage (ACBP) organise la 4ème édition de Vélos en Fleurs. Cette manifestation marque depuis 2019 le lancement de la saison à Biscarrosse.

Au programme :

– Concours du plus beau vélo fleuri ouvert à tous

– Concours de la plus belle rosalie fleurie ouvert aux jeunes Biscarrossais, écoles et PRJ

– Bal des fleurs

Le participant pourra utiliser tous les objets et matières nécessaires à sa décoration (crépon, fleurs, carton, objets recyclés,…), mais le vélo doit rouler.

Port du casque obligatoire pendant la durée du défilé.

Une seule consigne : faire preuve d’originalité ! Nombreux lots à gagner !

PROGRAMME ET MODALITÉS À VENIR.

Place Dufau

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine



