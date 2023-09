Nuit blanche à Charleville-Mézières Place Ducale Charleville-Mézières, 7 octobre 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

Charleville-Mézières se prépare à accueillir le samedi 7 octobre l’événement devenu incontournable du calendrier carolomacérien. Une nuit magique qui promet d’illuminer la ville avec une multitude de propositions artistiques aussi surprenantes que fascinantes.Pour en savoir plus.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Place Ducale

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



On Saturday October 7, Charleville-Mézières is getting ready to host the event that has become a fixture in the Charleville-Mézières calendar. A magical night that promises to light up the city with a multitude of artistic offerings as surprising as they are fascinating.Find out more

El sábado 7 de octubre, Charleville-Mézières se prepara para acoger el acontecimiento que se ha convertido en una cita ineludible del calendario de Charleville-Mézières. Una noche mágica que promete iluminar la ciudad con una oferta artística tan sorprendente como fascinante

Charleville-Mézières bereitet sich darauf vor, am Samstag, den 7. Oktober, ein Ereignis zu beherbergen, das aus dem Kalender der Stadt nicht mehr wegzudenken ist. Eine magische Nacht, die die Stadt mit einer Vielzahl von überraschenden und faszinierenden künstlerischen Angeboten zum Leuchten bringen wird

Mise à jour le 2023-09-27 par Ardennes Tourisme