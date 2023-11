Week-end jeux vidéo Place Dubarry Moncrabeau, 18 novembre 2023, Moncrabeau.

Moncrabeau,Lot-et-Garonne

Venez participer à un week-end consacré aux jeux vidéo, animé par l’association Le Craft.

Au programme :

3 tournois sur grand écran

Samedi 18 novembre : Mario kart à partir de 14h, Just Dance à partir de 20h

Dimanche 19 novembre : tournoi Fifa de 14h à 18h.

Viens jouer avec ta grand-mère, ton père, ton frère, ta cousine ou tes copains.

Sur inscription..

2023-11-18 fin : 2023-11-19 23:00:00. EUR.

Place Dubarry Salle des fêtes de Moncrabeau

Moncrabeau 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in a weekend dedicated to video games, hosted by the Le Craft association.

On the program:

3 tournaments on the big screen

Saturday, November 18: Mario kart from 2pm, Just Dance from 8pm

Sunday, November 19: Fifa tournament from 2pm to 6pm.

Come and play with your grandmother, father, brother, cousin or friends.

Registration required.

Participe en un fin de semana dedicado a los videojuegos, organizado por la asociación Le Craft.

En el programa

3 torneos en pantalla grande

Sábado 18 de noviembre: Mario kart a partir de las 14:00 h, Just Dance a partir de las 20:00 h

Domingo 19 de noviembre: torneo Fifa de 14:00 a 18:00 h.

Ven a jugar con tu abuela, tu padre, tu hermano, tu primo o tus amigos.

Inscripción obligatoria.

Nehmen Sie an einem Wochenende teil, das den Videospielen gewidmet ist und von der Vereinigung Le Craft geleitet wird.

Auf dem Programm stehen:

3 Turniere auf Großbildschirmen

Samstag, 18. November: Mario Kart ab 14 Uhr, Just Dance ab 20 Uhr

Sonntag, 19. November: Fifa-Turnier von 14 bis 18 Uhr.

Komm und spiele mit deiner Großmutter, deinem Vater, deinem Bruder, deiner Cousine oder deinen Freunden.

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-30 par OT de l’Albret