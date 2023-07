Fête de la Madeleine Place Dubarry Moncrabeau, 22 juillet 2023, Moncrabeau.

Moncrabeau,Lot-et-Garonne

Lou Veratous relance la fête de la Madeleine à Moncrabeau !

14h : concours de pétanque,

En soirée : concours de madeleine sucrée

Food truck galettes salées, sucrées proposé par Luce,

Concert de Jazz proposé par le Trio Baron.

Sur inscription..

Place Dubarry

Moncrabeau 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Lou Veratous relaunches the Madeleine festival in Moncrabeau!

2pm: pétanque competition,

Evening: sweet madeleine contest

Food truck galettes salées, sucrées proposed by Luce,

Jazz concert by Trio Baron.

Registration required.

¡Lou Veratous relanza la fiesta de la Magdalena en Moncrabeau!

14:00 h: concurso de petanca,

Tarde: concurso de magdalenas dulces

Food truck galettes salées, sucrées propuesto por Luce,

Concierto de jazz a cargo del Trío Baron.

Inscripción obligatoria.

Lou Veratous lässt das Madeleine-Fest in Moncrabeau wieder aufleben!

14 Uhr: Wettbewerb im Boulespiel,

Abends: Wettbewerb für süße Madeleines

Food Truck Galettes salées, sucrées proposé par Luce,

Jazzkonzert angeboten vom Trio Baron.

Auf Anmeldung.

