Visite guidée de Sarrancolin Place du Vivier, 23 juillet 2023, Sarrancolin.

Sarrancolin,Hautes-Pyrénées

Cet ancien bourg médiéval fortifié a conservé son église romane et ses ruelles bordées de maisons à colombages. Son histoire a traversé les siècles, et Sarrancolin s’est également développé à travers son industrie au début du XXe siècle..

Place du Vivier SARRANCOLIN

This ancient fortified medieval village has preserved its Romanesque church and its narrow streets lined with half-timbered houses. Its history has spanned the centuries, and Sarrancolin also developed through its industry in the early 20th century.

Este antiguo pueblo medieval fortificado ha conservado su iglesia románica y sus callejuelas bordeadas de casas con entramado de madera. Su historia ha atravesado los siglos, y Sarrancolin también se desarrolló gracias a su industria a principios del siglo XX.

Dieser alte, befestigte mittelalterliche Marktflecken hat seine romanische Kirche und seine von Fachwerkhäusern gesäumten Gassen bewahrt. Seine Geschichte hat die Jahrhunderte überdauert und Sarrancolin entwickelte sich auch durch seine Industrie zu Beginn des 20.

