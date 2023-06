Fêtes de Xaintrailles Place du village Xaintrailles, 24 juin 2023, Xaintrailles.

Xaintrailles,Lot-et-Garonne

Samedi 24 juin :

14h30 : concours de manille

15h : jeux d’enfants

19h : ouverture de la bodega

20h : animations musicales avec la banda, La Jimbalaya & AC’DFÉ

20h30 : repas paëlla

Dimanche 25 juin :

9h30 : concours de belote

12h : food truck (restauration sur place)

15h : concours de pétanque (ouvert aux licenciés)

18h : animations musicales Les Astiaous

20h : food truck (restauration sur place)

23h : toro de fuego

Lundi 26 juin :

12h : déjeuner aux escargots (emmenez vos couverts)

14h30 : concours de pétanque (en doublettes ouvert aux xaintraillais et à leurs amis)

15h : concours de quilles

20h : soirée brochettes (saucisses frites)

Animations musicales dans la journée avec Doman, les Astiaous, les Incognitos.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-26 . .

Place du village

Xaintrailles 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Saturday June 24 :

2:30 pm: manila competition

3pm: children’s games

7pm: opening of the bodega

8pm: musical entertainment with the banda, La Jimbalaya & AC’DFÉ

8:30pm: paella dinner

Sunday June 25 :

9:30 am: belote competition

12pm: food truck (on-site catering)

3pm: pétanque competition (open to licensed players)

6pm: musical entertainment by Les Astiaous

8pm: food truck (on-site catering)

11pm: toro de fuego

Monday June 26 :

12pm: snail lunch (bring your own cutlery)

2:30pm: pétanque competition (doubles, open to Xaintraillais and their friends)

3pm: bowling competition

8pm: sausage and French fries party

Musical entertainment throughout the day with Doman, les Astiaous, les Incognitos

Sábado 24 de junio :

14h30: concurso de manila

15.00 h: juegos infantiles

19h: apertura de la bodega

20.00 h: animación musical con la banda, La Jimbalaya y AC’DFÉ

20.30 h: cena de paella

Domingo 25 de junio :

9.30 h: concurso de belote

12h: food truck (catering in situ)

15.00 h: concurso de petanca (abierto a los titulares de licencia)

18.00 h: animación musical a cargo de Les Astiaous

20:00 h: food truck (restauración in situ)

23:00 h: toro de fuego

Lunes 26 de junio :

12:00 h: almuerzo de caracoles (traer cubiertos)

14:30: competición de petanca (dobles, abierta a los Xaintraillais y sus amigos)

15:00: competición de bolos

20:00 h: velada de salchichas y patatas fritas

Animación musical durante todo el día con Doman, Les Astiaous y Les Incognitos

Samstag, den 24. Juni :

14.30 Uhr: Manila-Wettbewerb

15 Uhr: Spiele für Kinder

19h: Eröffnung der Bodega

20 Uhr: Musikalische Unterhaltung mit der Banda, La Jimbalaya & AC’DFÉ

20:30 Uhr: Paella-Essen

Sonntag, 25. Juni :

9.30 Uhr: Belote-Wettbewerb

12 Uhr: Foodtruck (Verpflegung vor Ort)

15 Uhr: Boule-Wettbewerb (offen für Lizenzinhaber)

18h: Musikalische Unterhaltung Les Astiaous

20 Uhr: Foodtruck (Verpflegung vor Ort)

23h: toro de fuego

Montag, den 26. Juni :

12 Uhr: Mittagessen mit Schnecken (nehmen Sie Ihr Besteck mit)

14:30 Uhr: Boule-Wettbewerb (im Doppelpack, offen für Xaintraillais und ihre Freunde)

15 Uhr: Kegelwettbewerb

20 Uhr: Abend mit Spießbraten (Würstchen mit Pommes frites)

Musikalische Unterhaltung den ganzen Tag über mit Doman, les Astiaous, les Incognitos

Mise à jour le 2023-06-02 par OT de l’Albret