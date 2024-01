Le grand raid des Pyrénées Place du village Vielle-Aure, mercredi 21 août 2024.

Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-21

fin : 2024-08-25

Ultra Tour 160 km : 600 coureurs – max 49 h – départ le vendredi à 5h – D+ 10000 m

Ultra Tour 160 km relais : 130 équipes de 4 – max 43 h – départ le vendredi à 5h – D+ 10000 m

Tour des Cirques : 800 coureurs – 120 km : max 41 h – départ le vendredi à 7h – D+ 7500 m

Tour des Lacs : 1600 coureurs – 80 km : max 25 h – départ le samedi à 5h – D+ 5000 m

Tour du Moudang : 800 coureurs – 60 km : max 18 h – départ le jeudi à 5h – D+ 3600 m

Tour de la Gela : 800 coureurs – 40 km : max 12 h 30 – départ le jeudi à 8h – D+ 3400 m

Tour du Néouvielle : 1600 coureurs – 40 km : max 12 h – départ le vendredi à 8h – D+ 2400 m

Tirage au sort pour le Tour du Néouvielle

et toujours le « P’tit Tour des enfants »

Mercredi 21 août 2024

13h – 18h : Retrait des dossards pour le Tour de la Géla et le Tour du Moudang sous le chapiteau :

18h30 : Briefing pour le Tour de la Géla et le Tour du Moudang

19h30-21h00 : Salle des fêtes Vielle-Aure : Pasta

Jeudi 22 août 2024

5h00 : de Vielle-Aure : départ du Tour du Moudang

7h00 : de Saint-Lary : départ des navettes du Tour de la Géla pour Piau

8h00 : de Piau centre de la station : départ du Tour de la Géla

9h – 13h : à Vielle Aure : retrait des dossards pour le Tour des Cirques et de l’Ultra Tour Solo sous le chapiteau

14h – 18h : à Vielle Aure : retrait des dossards pour le Tour du Néouvielle et l’Ultra Tour relais sous le chapiteau

15h00-20h00 : à Vielle-Aure : dépôt des sacs base vie

18h30 : Briefing : Ultra solo et relais, Tour des cirques et Tour du Néouvielle

19h00 – 20h00 : à Piau : podiums, remise des trophées du Tour de la Géla

19h30 – 21h00 : Salle des fêtes Vielle-Aure : Pasta

Vendredi 23 août 2024

5h00 : de Vielle-Aure : départ de l’ultra solo et relais

6h00 : de Saint-Lary : départ des navettes d’acheminement pour le départ du Tour des Cirques depuis St Lary (Parking camping-car chemin de Vielle-Aure).

7h00 : de Piau, centre de la station : départ du Tour des Cirques

8h00 : de Saint-Lary : départ du Tour du Néouvielle

8h00 – 10h : à Vielle-Aure : inscriptions au « P’tit tour des enfants »

10h00 : à Vielle-Aure : 1er départ pour le « P’tit tour des enfants »

13h – 18h : à Vielle Aure : retrait des dossards du Tour des Lacs sous le chapiteau

18h30 : Briefing : Tour Des Lacs

19h30 – 21h00 : Salle des fêtes Vielle-Aure : Pasta

20h00 – 21h00 : Vielle-Aure : podiums, remise des trophées du Tour du Moudang et du Tour Du Néouvielle

Samedi 24 août 2024

5h00 : de Vielle-Aure : départ du Tour des lacs

18h00 – 24h00 : à Vielle-Aure : début du retrait des sacs base vie de Ultra solo et du Tour des cirques

Dimanche 25 août 2024

6h00 – 10h00 : Vielle-Aure : fin du retrait des sacs base vie

10h00 – 12h00 : à Vielle-Aure : podiums, remise des trophées Ultra tour solo et relais, Tour des cirques et Tour des lacs et tirage au sort de 2 dossards pour le Grand Raid de la Réunion.

12 h 15-14 h 30 : à Vielle-Aure : buffet champêtre de fin d’édition.

Place du village VIELLE-AURE

Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



