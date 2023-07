« de si vieux enfants » (cie les farfollions del a caille) Place du village Venterol, 15 juillet 2023, Venterol.

Venterol,Drôme

« Marguerite et Maurice, deux nonagénaires, poursuivent, parmi les résidents de leur maison de retraite, leur chemin de vie..

2023-07-15 21:00:00 fin : 2023-07-15 . .

Place du village

Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



« Marguerite and Maurice, both in their nineties, continue to live their lives among the residents of their retirement home.

« Marguerite y Maurice, dos personas de más de noventa años, viven su vida entre los residentes de su residencia de ancianos.

« Marguerite und Maurice, zwei 90-Jährige, setzen unter den Bewohnern ihres Altenheims ihren Lebensweg fort.

Mise à jour le 2023-07-03 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale