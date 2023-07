COURSE DE CAISSES A SAVON A VEBRON Place du village Vebron, 30 juillet 2023, Vebron.

Vebron,Lozère

Venez participer ou assister à la première course de caisses à savon de Vébron!

Pas de moteur mais quatre roues, un volant et des freins, c’est la définition de la caisse à savon, qui aujourd’hui s’est tellement améliorée qu’elle n’a plus rien à voi….

2023-07-30 fin : 2023-07-30 . EUR.

Place du village Route du Causse

Vebron 48400 Lozère Occitanie



Come and take part in Vébron’s first soapbox race!

No engine, but four wheels, a steering wheel and brakes – that?s the definition of a soapbox, which has improved so much that it no longer has anything to do with…

Participe o asista a la primera carrera de obstáculos de Vébron

Sin motor, pero con cuatro ruedas, un volante y frenos: esa es la definición de un soapbox, que hoy en día ha mejorado tanto que ya no tiene nada que ver con…

Nehmen Sie am ersten Seifenkistenrennen in Vébron teil oder sehen Sie zu!

Die Seifenkiste hat keinen Motor, sondern vier Räder, ein Lenkrad und Bremsen, so lautet die Definition der Seifenkiste, die heute so viel besser geworden ist, dass sie nichts mehr mit dem…

