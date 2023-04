Concert et Bal Occitan place du village, Vayrac (46)

Concert et Bal Occitan place du village, Vayrac (46), 14 avril 2023, . Concert et Bal Occitan Vendredi 14 avril, 20h30 place du village, Vayrac (46) gratuit Concert Atrapas avec les élèves du collège de Vayrac sous la direction d’Aurelie Neuville. Puis bal occitan avec Xavier Vidal et les musiciens de l’IEO d’Olt. source : événement Concert et Bal Occitan publié sur AgendaTrad place du village, Vayrac (46) Place du Village place du village, 46110 Vayrac, France [{« link »: « https://www.agendatrad.org/e/42132 »}, {« link »: « https://www.agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T20:30:00+02:00 – 2023-04-15T00:30:00+02:00

2023-04-14T20:30:00+02:00 – 2023-04-15T00:30:00+02:00 baltrad balfolk

Détails Autres Lieu place du village, Vayrac (46) Adresse Place du Village place du village, 46110 Vayrac, France Age max 110 Lieu Ville place du village, Vayrac (46)

place du village, Vayrac (46) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//