Feu d’artifice du 14 Juillet Place du Village. Valmeinier Villages Valmeinier, 14 juillet 2023, Valmeinier.

Valmeinier,Savoie

Venez assister au feu d’artifice de notre fête nationale durant cette soirée festive !.

2023-07-14 à 22:30:00 ; fin : 2023-07-14 . .

Place du Village. Valmeinier Villages Valmeinier Chef Lieu

Valmeinier 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Come and watch the national day fireworks during this festive evening!

Venga a ver nuestros fuegos artificiales durante esta noche festiva

Erleben Sie an diesem festlichen Abend das Feuerwerk anlässlich unseres Nationalfeiertags!

Mise à jour le 2023-06-19 par Office de Tourisme de Valmeinier