Randonnée Urval Place du village Urval, 12 novembre 2023, Urval.

Urval,Dordogne

Les Marcheurs de la Vallée de la Dordogne vous proposent une petite randonnée de 12km.

Recommandations importantes : avoir des chaussures adaptées à la randonnée, vêtement de pluie, sac à dos contenant une bouteille d’eau et barres énergétiques, pansements, ….

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . .

Place du village

Urval 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Les Marcheurs de la Vallée de la Dordogne propose a short 12km hike.

Important recommendations: shoes suitable for hiking, rain gear, backpack with water bottle and energy bars, bandages, etc.

Los Marcheurs de la Vallée de la Dordogne (Caminantes del Valle del Dordoña) proponen una marcha corta de 12 km.

Recomendaciones importantes: calzado adecuado para el senderismo, ropa de lluvia, mochila con una botella de agua y barritas energéticas, vendas, etc.

Die Marcheurs de la Vallée de la Dordogne bieten Ihnen eine kleine Wanderung von 12 km an.

Wichtige Empfehlungen: Für die Wanderung geeignete Schuhe, Regenkleidung, Rucksack mit einer Wasserflasche und Energieriegeln, Verbandszeug, …

Mise à jour le 2023-09-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides