Repas Champêtre Place du village Trévol, 22 juillet 2023, Trévol.

Trévol,Allier

Découvrez une soirée inoubliable au cœur du village de Trévol ! Rejoignez-nous pour un repas champêtre délicieux, suivi d’un superbe feu d’artifice offert par le Comité des Fêtes..

2023-07-22 20:00:00 fin : 2023-07-22 . EUR.

Place du village

Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Enjoy an unforgettable evening in the heart of the village of Trévol! Join us for a delicious country-style meal, followed by superb fireworks courtesy of the Comité des Fêtes.

Disfrute de una velada inolvidable en el corazón del pueblo de Trévol Acompáñenos en una deliciosa comida campestre, seguida de un magnífico espectáculo de fuegos artificiales cortesía del Comité des Fêtes.

Erleben Sie einen unvergesslichen Abend im Herzen des Dorfes Trévol! Genießen Sie eine köstliche Mahlzeit auf dem Land, gefolgt von einem großartigen Feuerwerk, das vom Festkomitee gestiftet wird.

Mise à jour le 2023-06-27 par Office du tourisme de Moulins & sa région