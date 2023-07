Fête du 14 juillet de Thézac Place du village Thézac, 14 juillet 2023, Thézac.

Thézac,Lot-et-Garonne

18h30 : saut de parachutistes.

19h30 : marché gourmand avec animation musicale par Pascal Chatel.

Clôture par un feu d’artifice..

2023-07-14

Place du village

Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Parachute jump at 6:30 p.m.

Gourmet market with musical entertainment by Pascal Chatel at 7.30 p.m.

Fireworks at 11 p.m.

18.30 h: salto en paracaídas.

19.30 h: mercado gastronómico amenizado musicalmente por Pascal Chatel.

Clausura con fuegos artificiales.

18.30 Uhr: Sprung von Fallschirmspringern.

19.30 Uhr: Gourmetmarkt mit musikalischer Unterhaltung durch Pascal Chatel.

Abschluss mit einem Feuerwerk.

Mise à jour le 2023-07-03 par OT Fumel – Vallée du Lot