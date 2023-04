Marché hebdomadaire Place du village Saumane Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Saumane

Marché hebdomadaire Place du village, 1 janvier 2023, Saumane. Petit marché de producteurs locaux le jeudi de 16h à 18h.

Primeurs, fromages, confitures, œufs..

2023-01-01 à 16:00:00 ; fin : 2023-12-31 18:00:00. .

Place du village

Saumane 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



Small market of local producers on Thursdays from 16h to 18h.

New arrivals, cheeses, jams, eggs. Pequeño mercado de productores locales los jueves de 16 a 18 horas.

Productos frescos, queso, mermeladas, huevos. Kleiner Markt mit lokalen Erzeugern am Donnerstag von 16:00 bis 18:00 Uhr.

Primeurs, Käse, Marmeladen, Eier. Mise à jour le 2020-08-21 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon

