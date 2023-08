Fête du Pain/Marché Gourmand Place du Village Saint-Vincent-le-Paluel, 2 septembre 2023, Saint-Vincent-le-Paluel.

Saint-Vincent-le-Paluel,Dordogne

Venez assister à la démonstration de cuisson du pain dans le four communal et à la vente des tourtes.

Vous pourrez ensuite vous installer sur la place du village, au marché gourmand et déguster les produits de nos producteurs locaux..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . EUR.

Place du Village

Saint-Vincent-le-Paluel 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Join us for a bread-baking demonstration in the communal oven and a pie sale.

Then take a seat in the village square, at the gourmet market, and sample products from our local producers.

Venga a ver una demostración de cocción de pan en el horno comunal y la venta de tartas.

Después, tome asiento en el mercado gourmet de la plaza del pueblo y deguste los productos de nuestros productores locales.

Besuchen Sie die Vorführung des Brotbackens im Gemeindeofen und den Verkauf von Torten.

Anschließend können Sie sich auf dem Dorfplatz auf dem Gourmetmarkt niederlassen und die Produkte unserer lokalen Produzenten probieren.

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir