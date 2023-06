Fête du village place du village Saint-Vidal, 16 juillet 2023, Saint-Vidal.

Saint-Vidal,Haute-Loire

Marché de producteurs et vide-greniers (inscriptions au 06 48 07 61 50).

Vente de pain cuit au four banal..

2023-07-16 à ; fin : 2023-07-16 . .

place du village

Saint-Vidal 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Farmers’ market and garage sale (call 06 48 07 61 50 to register).

Sale of bread baked in the communal oven.

Mercado agrícola y venta de garaje (llamar al 06 48 07 61 50 para inscribirse).

Venta de pan cocido en el horno comunal.

Bauernmarkt und Flohmarkt (Anmeldungen unter 06 48 07 61 50).

Verkauf von Brot, das im Banalen Ofen gebacken wird.

Mise à jour le 2023-06-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay