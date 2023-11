Marché de Noël place du village Saint-Uze, 9 décembre 2023, Saint-Uze.

Saint-Uze,Drôme

Cette année le marché de Noël de saint-Uze aura lieu sur la place du village !

À cette occasion, nous vous proposons une dégustation sur place et/ou vente à emporter de : crevettes, huitres et de foie gras..

2023-12-09 08:00:00 fin : 2023-12-09 . .

place du village

Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This year, the Saint-Uze Christmas market will take place in the village square!

To mark the occasion, we’re offering on-site tastings and/or takeaways of shrimps, oysters and foie gras.

Este año, el mercado de Navidad de Saint-Uze tendrá lugar en la plaza del pueblo

Para celebrarlo, le ofrecemos degustaciones y/o comida para llevar de gambas, ostras y foie gras.

Dieses Jahr findet der Weihnachtsmarkt von saint-Uze auf dem Dorfplatz statt!

Zu diesem Anlass bieten wir Ihnen vor Ort eine Verkostung und/oder einen Verkauf zum Mitnehmen von: Garnelen, Austern und Foie Gras.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche