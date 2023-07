Fête Votive de Saint-Martin-Labouval Place du village Saint-Martin-Labouval, 8 juillet 2023, Saint-Martin-Labouval.

Saint-Martin-Labouval,Lot

Le Comité des Fêtes célèbrera sa fête au cours d’une grande soirée où se mêleront repas et concert..

2023-07-08 19:00:00 fin : 2023-07-08 . 17 EUR.

Place du village

Saint-Martin-Labouval 46330 Lot Occitanie



The Comité des Fêtes will celebrate its festivities with an evening of food and live music.

El Comité des Fêtes celebrará sus fiestas con una velada gastronómica y música en directo.

Das Festkomitee feiert sein Fest im Rahmen eines großen Abends, an dem sich Essen und Konzert vermischen.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT CVL Lalbenque – Limogne