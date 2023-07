Rando coucher de soleil à Irati Place du village Saint-Jean-le-Vieux, 18 juillet 2023, Saint-Jean-le-Vieux.

Saint-Jean-le-Vieux,Pyrénées-Atlantiques

Avec un Accompagnateur en Montagne local diplômé d’État. Dès 7 ans (lampe fournie +boisson locale offerte). Prévoir pique-nique..

2023-07-18 fin : 2023-07-18 22:30:00. EUR.

Place du village

Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With a local state-certified mountain leader. Ages 7 and up (torch supplied + free local beverage). Please bring a picnic.

Con un guía de montaña local cualificado. A partir de 7 años (se proporciona linterna y bebida local gratuita). Se ruega traer un picnic.

Mit einem örtlichen staatlich geprüften Bergbegleiter. Ab 7 Jahren (Lampe wird gestellt + örtliches Getränk gratis). Picknick mitbringen.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme Pays Basque