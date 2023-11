MARCHÉ DE NOËL Place du village Saint-Frajou, 25 novembre 2023, Saint-Frajou.

Saint-Frajou,Haute-Garonne

Saint-Frajou organise son 2ème marché de Noël place du village à la salle des fêtes ! Venez découvrir les divers exposants, trouver des cadeaux pour Noël et pour ceux qui le souhaite goûter au Beaujolais Nouveau 2023! Soirée karaoké, restauration sur place, ambiance festive assurée!.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 23:30:00. .

Place du village SALLE DES FÊTES

Saint-Frajou 31230 Haute-Garonne Occitanie



Saint-Frajou is organizing its 2nd Christmas market in the village square at the village hall! Come and discover the various exhibitors, find gifts for Christmas and, for those who wish, taste the Beaujolais Nouveau 2023! Karaoke night, on-site catering, festive atmosphere guaranteed!

Saint-Frajou celebra su 2º mercado de Navidad en la plaza y el ayuntamiento del pueblo Venga a descubrir los diferentes expositores, encuentre regalos para Navidad y, para los que lo deseen, ¡deguste el Beaujolais Nouveau 2023! Noche de karaoke, catering y ambiente festivo garantizados

Saint-Frajou organisiert seinen 2. Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz vor dem Festsaal! Entdecken Sie die verschiedenen Aussteller, finden Sie Geschenke für Weihnachten und probieren Sie den Beaujolais Nouveau 2023! Karaoke-Abend, Essen und Trinken vor Ort, festliche Stimmung garantiert!

