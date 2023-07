« Hachachi le menteur » Place du village Saint-Ferréol-Trente-Pas, 13 juillet 2023, Saint-Ferréol-Trente-Pas.

Saint-Ferréol-Trente-Pas,Drôme

Spectacle poetico-ludique & percussif.Duo de mots et de sons, de rythme et d’humour…Une invitation au voyage!.Avec Philippe Altier (comédien-conteur)et Pierre Coutaudier (musicien-percussionniste). Durée: 50 min

Dès 16h30, éspace convivial ouvert à tous.

2023-07-13 16:30:00 fin : 2023-07-13 19:30:00. .

Place du village

Saint-Ferréol-Trente-Pas 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A duo of words and sounds, rhythm and humor… An invitation to travel! With Philippe Altier (actor-storyteller) and Pierre Coutaudier (musician-percussionist). Running time: 50 min

From 4.30pm, a convivial area open to all

Un espectáculo poético-lúdico y percusivo, un dúo de palabras y sonidos, ritmo y humor… ¡Una invitación a viajar! Con Philippe Altier (actor-cuentista) y Pierre Coutaudier (músico-percusionista). Duración: 50 minutos

A partir de las 16.30 h, espacio de convivencia abierto a todos

Poetisch-spielerisches & perkussives Schauspiel. Duo aus Worten und Klängen, Rhythmus und Humor… Eine Einladung zu einer Reise! Mit Philippe Altier (Schauspieler und Erzähler) und Pierre Coutaudier (Musiker und Perkussionist). Dauer: 50 min

Ab 16:30 Uhr, geselliger Bereich für alle geöffnet

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale