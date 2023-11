Rencontre du Père Noël et atelier création Place du village Saint-Cernin-de-Labarde, 1 décembre 2023, Saint-Cernin-de-Labarde.

Saint-Cernin-de-Labarde,Dordogne

Le comité des fêtes vous invite à venir à la rencontre du Père Noël et à un atelier création, décorations et animations sur le thème de Noël (ciseaux et matériel mis à disposition des enfants accompagnés d’un adulte).

La venue du Père Noël sera suivie d’un goûter et d’un pot de l’amitié..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

Place du village

Saint-Cernin-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The festivities committee invites you to come and meet Santa Claus and take part in a Christmas-themed creative workshop, decorations and entertainment (scissors and materials provided for children accompanied by an adult).

Santa’s visit will be followed by a snack and a friendly drink.

La comisión de festejos te invita a venir a conocer a Papá Noel y a participar en un taller creativo de temática navideña, decoración y animación (tijeras y materiales a disposición de los niños acompañados de un adulto).

La visita de Papá Noel irá seguida de un tentempié y una bebida amistosa.

Der Festausschuss lädt Sie ein, den Weihnachtsmann zu treffen und an einem Workshop teilzunehmen, bei dem Kreationen, Dekorationen und Animationen zum Thema Weihnachten hergestellt werden (Scheren und Material werden Kindern in Begleitung eines Erwachsenen zur Verfügung gestellt).

Im Anschluss an den Besuch des Weihnachtsmannes gibt es einen Imbiss und einen Umtrunk.

Mise à jour le 2023-11-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides