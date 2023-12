Cet évènement est passé Marché hebdomadaire du jeudi de St Caprais de Bordeaux Place du Village Saint-Caprais-de-Bordeaux Catégories d’Évènement: Gironde

Marché hebdomadaire du jeudi de St Caprais de Bordeaux
Place du Village Saint-Caprais-de-Bordeaux, 26 octobre 2023, Saint-Caprais-de-Bordeaux.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-26 08:00:00

fin : 2023-10-26 13:00:00 Petit marché local avec une dizaine de producteurs locaux; Rôtisserie, maraîcher, huîtres, boulanger… Tous les jeudis sur la place du village..

Place du Village

Saint-Caprais-de-Bordeaux 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine

