Total Festum & Transhumance des Ayres Place du village, Saint-André-de-Lancize (48) Total Festum & Transhumance des Ayres Place du village, Saint-André-de-Lancize (48), 10 juin 2023, . Total Festum & Transhumance des Ayres Samedi 10 juin, 09h00 Place du village, Saint-André-de-Lancize (48) Marché producteurs et artisants Randonnée avec troupeau Travail de chiens de berger Repas, réservation obligatoire Tél 06 10 96 05 15 (Ad = 17 € – Enfants 12 €) Café ociitan, jeux occitans Bal Trad + Balèti pour les enfants Jeux traditionnels Contes, chants, animal totémique source : événement Total Festum & Transhumance des Ayres publié sur AgendaTrad Place du village, Saint-André-de-Lancize (48) D54 Place du village, 48240 Saint-André-de-Lancize, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/42488 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T09:00:00+02:00 – 2023-06-10T20:00:00+02:00

2023-06-10T09:00:00+02:00 – 2023-06-10T20:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Place du village, Saint-André-de-Lancize (48) Adresse D54 Place du village, 48240 Saint-André-de-Lancize, France Age max 110 Lieu Ville Place du village, Saint-André-de-Lancize (48)

Place du village, Saint-André-de-Lancize (48) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//