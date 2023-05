Marché de producteurs et artisans Place du village, 7 juin 2023, Sahune.

Sahune,Drôme

Marché de producteurs et artisans locaux.

Buvette et camion pizzas sur place jusqu’à 21h..

2023-06-07 à 18:00:00 ; fin : 2023-09-06 20:00:00. .

Place du village

Sahune 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Market of local producers and craftsmen.

Refreshment bar and pizza truck on site until 9pm.

Mercado de productores y artesanos locales.

Refrescos y pizza truck in situ hasta las 21:00.

Markt mit lokalen Erzeugern und Handwerkern.

Getränke und Pizzatruck vor Ort bis 21 Uhr.

