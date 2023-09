Sillon : visite nocturne à la torche Place du village Rochebaudin, 6 octobre 2023, Rochebaudin.

Rochebaudin,Drôme

VISITE NOCTURNE À LA TORCHE DU VILLAGE DE ROCHEBAUDIN AVEC CICERHONE

> 21H→22H

> RENSEIGNEMENTS AU 06 08 94 93 72.

2023-10-06 21:00:00 fin : 2023-10-06 . .

Place du village

Rochebaudin 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



NOCTURNAL TORCHLIGHT TOUR OF ROCHEBAUDIN VILLAGE WITH CICERHONE

> 9PM?10PM

> INFORMATION ON 06 08 94 93 72

VISITA NOCTURNA CON ANTORCHAS DEL PUEBLO DE ROCHEBAUDIN CON CICERHONE

> DE 21:00 A 22:00 H

> INFORMACIÓN EN EL 06 08 94 93 72

NÄCHTLICHE FACKELFÜHRUNG DURCH DAS DORF ROCHEBAUDIN MIT CICERHONE

> 21H?22H

> INFORMATIONEN UNTER 06 08 94 93 72

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux