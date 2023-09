Journée jeux Place du village Réaup-Lisse, 24 septembre 2023, Réaup-Lisse.

Réaup-Lisse,Lot-et-Garonne

Las Naou Peyros et Perrine Anime vous proposent une journée avec jeux de construction, de société, jeux géants en bois, pétanques, quilles et palais gascon, etc. Buvette et petites collations sur place..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 17:00:00. .

Place du village

Réaup-Lisse 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Las Naou Peyros and Perrine Anime propose a day of construction games, board games, giant wooden games, pétanque, skittles and Gascon palaces, etc. Refreshment bar and snacks on site.

Las Naou Peyros y Perrine Anime organizan una jornada de juegos de construcción, juegos de mesa, juegos gigantes de madera, petanca, bolos, palacios gascones y mucho más. Bar y tentempiés in situ.

Las Naou Peyros und Perrine Anime bieten Ihnen einen Tag mit Bau- und Gesellschaftsspielen, Riesenspielen aus Holz, Boule, Kegeln und Gascogner Palast usw. an. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT de l’Albret