Marché nocturne Place du village Ratières, 21 juillet 2023, Ratières.

Ratières,Drôme

2ème édition du marché nocturne estival. Plus de 20 exposants locaux, artisans et créateurs, mais aussi des stands pour déguster. Juliette&compagnie pour animer et vous faire danser. Des jeux en bois pour petits et grands.

2023-07-21 18:00:00 fin : 2023-07-21 22:00:00. .

Place du village

Ratières 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



2nd edition of the summer night market. More than 20 local exhibitors, craftsmen and designers, as well as tasting stands. Juliette&compagnie to entertain and make you dance. Wooden games for young and old

2ª edición del mercado nocturno de verano. Más de 20 expositores locales, artesanos y diseñadores, así como puestos de degustación. Juliette&compagnie para amenizar y hacer bailar. Juegos de madera para grandes y pequeños

2. Ausgabe des sommerlichen Nachtmarkts. Mehr als 20 lokale Aussteller, Kunsthandwerker und Designer, aber auch Stände zum Probieren. Juliette&compagnie für Unterhaltung und Tanz. Holzspiele für Groß und Klein

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche