Festival estival Britpop Pop Rock Place du village Primarette, 23 juin 2023, Primarette.

Un soirée d’été dynamique conviviale en pleine ruralité vous propose 3 concerts gratuit

19h Un groupe de jeunes compositeurs locaux issu de l’école de musique de Saint Etienne de Saint Geoirs enchantera ce début de soirée avec la délicieuse voix de sa chanteuse.

21h Le groupe After Géography : A première écoute on dirai les Beatles, mais en écoutant bien ils ne chantent des reprises des Beatles ! Ce sont de fabuleux auteurs compositeurs musiciens et interprètes. une balade pop très britanique pour cette tombée de nuit.

22h30 Le Groupe Has Been Players : Ils ne sont pas Has Been, bien au contraire ! ils reprennet des musiques actuelles disposant d’un large répertoire allant du rock au funk passant par le reggae et la french varièt’, pour citer quelques exemples: James Brown, Bob Marley, Stromae, Angèle, Téléphone, Noir Désir, Pink Floyd, Hendrix, Police … pour endiablée cette fin de soirée et pourquoi pas enflammer le Dance Floor.

Snack et buvette sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T19:00:00+02:00 – 2023-06-23T23:59:00+02:00

©aadp