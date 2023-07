Prats-de-Carlux en fête Place du village Prats-de-Carlux, 29 juillet 2023, Prats-de-Carlux.

Prats-de-Carlux,Dordogne

Rendez-vous à la fête du village de Prats-de-Carlux le samedi 29 juillet et dimanche 30 juillet !

SAMEDI 29 JUILLET

Apéritif anime par «La Band’à Ben» suivi de la soirée avec «B&Cie Live Music»

Soirée Confit de Canard (16€)

( tourain – confit, haricots couennes – dessert )

DIMANCHE 30 JUILLET

11h – Concours de rampeau

19h30 – Soirée Entrecôte (17€) Animée par «l’Orchestre EPSILON»

( tourain – entrecôte frites – dessert )

23h30 – Grand feu d’artifice

*Buvette, attractions foraines, rampeau tout au long du week-end.

2023-07-29 fin : 2023-07-30 . .

Place du village

Prats-de-Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



See you at the Prats-de-Carlux village fête on Saturday, July 29 and Sunday, July 30!

SATURDAY, JULY 29

Aperitif hosted by « La Band’à Ben » followed by an evening with « B&Cie Live Music »

Duck Confit Evening (16?)

( tourain – confit, haricots couennes – dessert )

SUNDAY JULY 30

11h – Rampeau competition

7:30 pm – Entrecôte evening (17?) with entertainment by « l’Orchestre EPSILON »

( tourain – entrecôte frites – dessert )

11:30 pm – Fireworks display

*Refreshment bar, fairground attractions, rampeau all weekend long

Venga a la fiesta mayor de Prats-de-Carlux el sábado 29 de julio y el domingo 30 de julio

SÁBADO 29 DE JULIO

Aperitivo a cargo de « La Band’à Ben » seguido de una velada con « B&Cie Live Music »

Velada de pato confitado (16?)

( tourain – confit, judías – postre )

DOMINGO 30 DE JULIO

11h – Concurso Rampeau

19h30 – Velada de entrecot (17?) amenizada por la orquesta EPSILON

( tourain – entrecôte frites – postre )

23h30 – Fuegos artificiales

*Bar de refrescos, atracciones de feria, rampeau durante todo el fin de semana

Besuchen Sie das Dorffest in Prats-de-Carlux am Samstag, den 29. Juli und Sonntag, den 30. Juli!

SAMSTAG, 29. JULI

Aperitif animiert von « La Band’à Ben » gefolgt von der Abendveranstaltung mit « B&Cie Live Music »

Abend mit Entenconfit (16?)

( Turain – Confit, Bohnencouennes – Dessert )

SONNTAG, 30. JULI

11 Uhr – Rampau-Wettbewerb

19.30 Uhr – Entrecôte-Abend (17?), musikalisch begleitet vom « Orchester EPSILON »

( Tourain – Entrecôte mit Pommes frites – Dessert )

23.30 Uhr – Großes Feuerwerk

*Getränkeausschank, Jahrmarktsattraktionen, Rampeau das ganze Wochenende über

Mise à jour le 2023-07-12 par OT du pays de Fénelon