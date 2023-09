Fêtes locales Place du village Montardon, 24 septembre 2023, Montardon.

Montardon,Pyrénées-Atlantiques

12h : défilé des voitures anciennes entre l’église et la salle des fêtes.

12h30 : apéritif organisé et servi par la municipalité.

13h00 : restauration sur place (food-trucks)..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 . EUR.

Place du village

Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



12pm: parade of vintage cars between the church and the village hall.

12:30 pm: aperitif organized and served by the municipality.

1:00 pm: on-site catering (food-trucks).

12.00 h: desfile de coches de época entre la iglesia y el ayuntamiento.

12.30 h: aperitivo organizado y servido por el ayuntamiento.

13.00 h: catering in situ (food-trucks).

12 Uhr: Oldtimerparade zwischen der Kirche und dem Festsaal.

12.30 Uhr: Aperitif, der von der Gemeinde organisiert und serviert wird.

13.00 Uhr: Verpflegung vor Ort (Foodtrucks).

Mise à jour le 2023-09-18 par ADT64 Béarn – Pays Basque