Fêtes locales Place du village Montardon, 23 septembre 2023, Montardon.

Montardon,Pyrénées-Atlantiques

13h30 : tournoi de pétanque (Inscriptions 13h).

14h30 : randonnée familiale en VTT organisée par l’association Montardon Accro’Bike. Inscriptions sur place.

À partir de 19h : repas organisé par la pelote. Pas de réservation, tickets à retirer sur place.

22h : concert avec DJ Dady.

2h : fin de soirée..

Place du village

Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



1:30pm: pétanque tournament (registration at 1pm).

2:30pm: family mountain bike ride organized by the Montardon Accro-Bike association. Registration on site.

From 7pm: meal organized by the pelota club. No reservations, tickets available on site.

10pm: concert with DJ Dady.

2pm: end of the evening.

13.30 h: torneo de petanca (inscripción a las 13.00 h).

14.30 h: paseo familiar en bicicleta de montaña organizado por la asociación Montardon Accro-Bike. Inscripciones in situ.

A partir de las 19.00 h: comida organizada por el club de pelota. Sin reserva, venta de entradas in situ.

22:00 h: concierto de DJ Dady.

14:00: fin de la velada.

13:30 Uhr: Bouleturnier (Einschreibung 13 Uhr).

14:30 Uhr: Familienausflug mit dem Mountainbike, organisiert vom Verein Montardon Accro?Bike. Anmeldungen vor Ort.

Ab 19 Uhr: Von der Pelota organisiertes Essen. Keine Reservierung, Tickets können vor Ort abgeholt werden.

22 Uhr: Konzert mit DJ Dady.

2 Uhr: Ende des Abends.

Mise à jour le 2023-09-18 par ADT64 Béarn – Pays Basque