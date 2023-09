Fêtes locales Place du village Montardon, 22 septembre 2023, Montardon.

Montardon,Pyrénées-Atlantiques

C’est avec la traditionnelle remise des clefs du village que les festivités seront lancées le vendredi 22 septembre vers 19h ! Comme l’an passé, le traditionnel repas du vendredi soir se déroulera sur la place du village, et sera servi tout au long de la soirée de façon continue. En clair, vous manger quand vous le voulez ! Le duo musical Tipol animera cette soirée qui s’annonce extrêmement festive.

22h : feu d’artifice sera tiré depuis la place des Pyrénées..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 . EUR.

Place du village

Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The festivities kick off on Friday, September 22nd at 7pm, with the traditional handover of the village keys! As last year, the traditional Friday evening meal will take place in the village square, and will be served continuously throughout the evening. In other words, you can eat whenever you like! The musical duo Tipol will host what promises to be an extremely festive evening.

10pm: fireworks from the Place des Pyrénées.

Las fiestas darán comienzo el viernes 22 de septiembre, hacia las 19.00 horas, con la tradicional entrega de las llaves del pueblo Al igual que el año pasado, la tradicional cena del viernes tendrá lugar en la plaza del pueblo y se servirá ininterrumpidamente durante toda la velada. En otras palabras, ¡podrás comer cuando quieras! El dúo musical Tipol amenizará una velada que promete ser muy festiva.

22:00 h: fuegos artificiales desde la plaza de los Pirineos.

Die Feierlichkeiten werden am Freitag, den 22. September um 19 Uhr mit der traditionellen Schlüsselübergabe des Dorfes eröffnet! Wie im letzten Jahr findet das traditionelle Essen am Freitagabend auf dem Dorfplatz statt und wird den ganzen Abend über durchgehend serviert. Im Klartext: Sie essen, wann Sie wollen! Das Musikduo Tipol wird diesen Abend, der äußerst festlich werden soll, moderieren.

22 Uhr: Feuerwerk vom Place des Pyrénées.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN