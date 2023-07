Rallye auto et marché gourmand Place du village Monbahus, 15 juillet 2023, Monbahus.

Monbahus,Lot-et-Garonne

Le samedi, courses de 16h à 18h30, puis marché gourmand de producteurs avec animation musicale à partir de 19h, sur la place du village de Monbahus. N’oubliez pas vos couverts.

Le dimanche, rallye toute la journée, de 8h à 18h.

Restauration et buvette sur les deux jours..

2023-07-15 fin : 2023-07-16 . EUR.

Place du village

Monbahus 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



On Saturday, races from 4pm to 6:30pm, followed by a gourmet farmers’ market with musical entertainment from 7pm, in Monbahus village square. Don’t forget your cutlery.

On Sunday, an all-day rally from 8am to 6pm.

Catering and refreshments on both days.

El sábado, carreras de 16:00 a 18:30, seguidas de un mercado gastronómico con música en directo a partir de las 19:00, en la plaza del pueblo de Monbahus. No olvide los cubiertos.

El domingo, rally durante todo el día, de 8.00 a 18.00 horas.

Catering y refrescos los dos días.

Am Samstag finden von 16 bis 18.30 Uhr Rennen statt, anschließend ab 19 Uhr auf dem Dorfplatz von Monbahus ein Gourmetmarkt mit Erzeugern und musikalischer Unterhaltung. Vergessen Sie Ihr Besteck nicht.

Am Sonntag: Rallye den ganzen Tag, von 8 bis 18 Uhr.

Verpflegung und Getränke an beiden Tagen.

Mise à jour le 2023-07-06 par OT Coeur de Bastides