Vide Greniers Place du village Menglon, 1 décembre 2023, Menglon.

Menglon,Drôme

Le vide grenier sera suivi d’un repas huitres et vin blanc en musique. Inscription par email ou téléphone.

Goûter au profit de la coopérative scolaire du RPI..

2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Place du village

Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The garage sale will be followed by a meal of oysters and white wine with music. Registration by email or telephone.

Snack in aid of the RPI school cooperative.

La venta de garaje irá seguida de una comida a base de ostras y vino blanco con música. Inscripción por correo electrónico o teléfono.

Merienda a beneficio de la cooperativa escolar RPI.

Im Anschluss an den Flohmarkt findet ein Austern- und Weißweinessen mit Musik statt. Anmeldung per E-Mail oder Telefon.

Goûter zugunsten der Schulkooperative des RPI.

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme du Pays Diois