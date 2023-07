Repas champêtre à Mechmont Place du village Mechmont, 12 août 2023, Mechmont.

Mechmont,Lot

L’association Mechmont Culture Loisirs organise son traditionnel repas champêtre le samedi 12 août..

2023-08-12 fin : 2023-08-12 . EUR.

Place du village

Mechmont 46150 Lot Occitanie



The Mechmont Culture Loisirs association is organizing its traditional country-style meal on Saturday August 12.

La asociación Mechmont Culture Loisirs organiza su tradicional comida al aire libre el sábado 12 de agosto.

Der Verein Mechmont Culture Loisirs organisiert am Samstag, den 12. August, sein traditionelles ländliches Essen.

Mise à jour le 2023-06-20 par OT Cahors – Vallée du Lot