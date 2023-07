Jambon à la broche Place du village Mazet-Saint-Voy, 14 juillet 2023, Mazet-Saint-Voy.

Mazet-Saint-Voy,Haute-Loire

Sur la Place du village, organisé par les Sapeurs Pompiers, jambon à la broche !.

2023-07-14 12:00:00 fin : 2023-07-14 . EUR.

Place du village

Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



In the village square, organized by the Fire Brigade, ham on the spit!

En la plaza del pueblo, organizado por los bomberos, ¡jamón en el asador!

Auf dem Dorfplatz, organisiert von den Feuerwehrleuten, Schinken am Spieß!

