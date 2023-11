MARCHÉ DE NOÊL DE LUTZELBOURG Place du village Lutzelbourg, 25 novembre 2023, Lutzelbourg.

Lutzelbourg,Moselle

Lutzelbourg organise son marché de Noël : plusieurs dates en novembre et décembre, avec vin chaud, bredele, et bricolage artisanal ! Organisé par l’association Les Joyeux Châtelains.. Tout public

Samedi 2023-11-25 08:00:00 fin : 2023-12-16 18:00:00. 0 EUR.

Place du village

Lutzelbourg 57820 Moselle Grand Est



Lutzelbourg organizes its Christmas market: several dates in November and December, with mulled wine, bredele and handicrafts! Organized by the association Les Joyeux Châtelains.

Lutzelbourg organiza su mercado navideño: varias citas en noviembre y diciembre, ¡con vino caliente, bredele y artesanía! Organizado por la asociación Les Joyeux Châtelains.

Lutzelbourg organisiert seinen Weihnachtsmarkt: mehrere Termine im November und Dezember, mit Glühwein, Bredele und handwerklichen Basteleien! Organisiert von der Vereinigung Les Joyeux Châtelains.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT PAYS DE PHALSBOURG