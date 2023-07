Marché Place du village Lestelle-Bétharram, 14 septembre 2023, Lestelle-Bétharram.

Lestelle-Bétharram,Pyrénées-Atlantiques

C’est pendant l’été, en soirée, que Lestelle-Bétharram vous accueille en son centre pour vous proposer et vous faire découvrir des produits alimentaires, non-alimentaires et des créations artisanales..

2023-09-14 fin : 2023-09-14 20:00:00. .

Place du village

Lestelle-Bétharram 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



It is during the summer, in the evening, that Lestelle-Bétharram welcomes you in its center to propose you and make you discover food, non-food products and craft creations.

Durante el verano, por la noche, Lestelle-Bétharram le acoge en su centro para ofrecerle y hacerle descubrir productos alimentarios y no alimentarios, así como creaciones artesanales.

Während des Sommers empfängt Sie Lestelle-Bétharram abends in seinem Zentrum, um Ihnen Lebensmittel, Non-Food-Produkte und handwerkliche Kreationen anzubieten und zu zeigen.

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay