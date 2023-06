Marché Lescunois Place du village Lescun, 11 août 2023, Lescun.

Lescun,Pyrénées-Atlantiques

Marché de producteurs et artisans locaux proposé par l’association les Lescunales.

Restauration sur place, annulation si mauvais temps

Utilisez les zones de stationnement à l’extérieur du village..

2023-08-11 à ; fin : 2023-08-11 21:00:00. EUR.

Place du village

Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Local producers’ and craftsmen’s market organized by the Lescunales association.

Catering on site, cancelled in case of bad weather

Use the parking areas outside the village.

Mercado de productores y artesanos locales organizado por la asociación Lescunales.

Catering in situ, cancelado en caso de mal tiempo

Utilizar las zonas de aparcamiento fuera del pueblo.

Markt mit lokalen Produzenten und Handwerkern, angeboten von der Vereinigung Les Lescunales.

Verpflegung vor Ort, Absage bei schlechtem Wetter

Nutzen Sie die Parkplätze außerhalb des Dorfes.

Mise à jour le 2023-05-31 par Office de Tourisme du Haut-Béarn