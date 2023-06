Les Lescunales : bal trad – Trad’Enst Oc Place du village Lescun, 3 août 2023, Lescun.

Lescun,Pyrénées-Atlantiques

Bal traditionnel Gascon.

Nathalie Hoffman : trompette ,harpe celtique, voix

Patrice Charles : violon, guitare, cornemuses, voix, nikelharpa

Jantet Lahitette : accordéon diatonique, concertina, voix, percussions.

Repli salle communale (près du camping) en cas de mauvais temps..

2023-08-03

Place du village

Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Traditional Gascon ball.

Nathalie Hoffman: trumpet, Celtic harp, vocals

Patrice Charles: fiddle, guitar, bagpipes, vocals, nikelharpa

Jantet Lahitette: diatonic accordion, concertina, vocals, percussion.

Back-up in the Salle Communale (near the campsite) in case of bad weather.

Baile tradicional gascón.

Nathalie Hoffman: trompeta, arpa celta, voz

Patrice Charles: violín, guitarra, gaita, voz, nikelharpa

Jantet Lahitette: acordeón diatónico, concertina, voz, percusión.

Refuerzo en la sala del pueblo (cerca del camping) en caso de mal tiempo.

Traditioneller Ball aus der Gascogne.

Nathalie Hoffman: Trompete ,keltische Harfe, Stimme

Patrice Charles: Geige, Gitarre, Dudelsack, Stimme, Nikelharpa

Jantet Lahitette: diatonisches Akkordeon, Concertina, Stimme, Perkussion.

Ausweichen in den Gemeindesaal (in der Nähe des Campingplatzes) bei schlechtem Wetter.

